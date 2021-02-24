تمديد التجربة الطبية الروسية اليابانية المشتركة على محطة الفضاء الدولية حتى نهاية 2024

أعلن مدير مكتب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في موسكو، يوشيو وادا اليوم /الأربعاء/ ، أن روسيا واليابان مددتا حتى نهاية مدة عمل محطة الفضاء الدولية التجربة المشتركة "كريستاليزاتور" [التبلور] لدراسة بنية البروتينات لتحسين تكنولوجيا إنتاج الأدوية.

وقال وادا - في مقابلة مع وكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية - " لقد تقرر بالفعل أن تستمر هذه التجارب حتى ديسمبر 2024".

وأشار إلى أن التجربة تنفذ منذ عام 2009، وخلال هذا الوقت نفذت أطقم العمل التجربة 17 مرة، واصفا النتائج التي تحققت خلال هذه التجربة بـ الجيدة .. ووفقًا له، فقد تم بالفعل تطوير العديد من العقاقير، والتي لم يتم إدخالها بعد في التداول، وعادة ما يستغرق هذا الإجراء وقتا طويلًا في اليابان.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع اليابان للتعاون مع روسيا في إجراء التجارب التي تنفذ بمساعدة فرن التحليق الكهربائي الساكن.

وتؤكد وكالة أبحاث الفضاء اليابانية (جاكسا) استعدادها أيضًا لمساعدة رواد الفضاء والعلماء الروس في وضع أجسام مختلفة على السطح الخارجي لمحطة الفضاء الدولية لدراسة تأثير بيئة الفضاء.