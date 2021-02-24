“الأوبئة” توصي بحظر الجمعة وتقليص ساعات التجول في الاردن

دوت الخليج :- قال مصدر في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة إن اللجنة أوصت بإعادة حظر الجمعة مع إتاحة صلاة “الجمعة” سيرا على الأقدام. وأضاف : أن التوصيات ذهبت باتجاه تمديد ساعات الحظر لتصبح عند الساعة التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة للأفراد. وبين : أن اللجنة ستجري مراجعة للقرارات كل أسبوعين وحسب أثرها على الوضع الوبائي ، وفق هلا اخبار . وأشار إلى أنه لم يتم مناقشة إغلاق المدارس أو فتح وإغلاق قطاعات جديدة، حيث تأتي هذه التوصيات من قبل اللجنة للحكومة وحتى إشعار آخر.

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