آل الشيخ يعلن عن استمرار نظام التعليم عن بعد لنهاية العام الدراسي، بعد انتشار جائحة كورونا المستجد التي ضربت مختلف البلاد العربية والأجنبية في منتصف العام الدراسي الماضي مما تسبب في تعطيل الدراسة بمختلف المدارس والجامعات على مستوى المراحل والسنوات الدراسية مما دفع اتجاه مختلف وزارت التعليم بعدد من البلاد العربية إلى نظام التعليم عن بعد بشكله الالكتروني، وقد جاء في مقدمة تلك البلاد العربية الأردن والسعودية.

استمرار التعليم عن بعد

ومع انطلاق العام الدراسي الحالي أعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية أن نظام التعليم هذا العام سيكون الكترونيا وذلك حرصا من المملكة صحة وسلامة أبنائها الطلبة والطلاب وأيضا القائمين على المنظومة التعليمية اسرها، وبدء بالفعل ممارسة العملية التعليمة من خلال تدشين منصة مدرستى التعليمية وتطبيق توكلنا وبالفعل تمكنا من قيادة العملية التعليمية بمنتهى الكد والجد ونجح كافة القائمين على المنظومة التعليمية

من انهاء الفصل الدراسي الأول وأداء الطلاب الامتحانات على أكمل وجه، وقد كان من المفترض أن يتم استكمال العام الدراسي الحالي بنظامه القديم مع بداية الفصل الدراسي الثاني إلا أن آل الشيخ وزير التعليم صرح في مؤتمر وزارة التعليم الأخير عن استمرار التعليم في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام بشكله الالكتروني وذلك لمختلف المراحل التعليمية العام والخاص وفقا لعدد من الضوابط والآليات.

مكتسبات التعليم عن بعد

من جهة اخرى صرح حمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة المكتسبات من وراء استمرار العملية التعليمة بالنمط الحالي الالكتروني، كما أشاد بدور وجهود الجهات المعنية بالمملكة والتي تضافرت كلها من أجل هدف واحد هو الحد من انتشار الفيروس والإصابة بالعدوى بين صفوف المواطنين وبالأخص فئات الطلاب

كما أوضحت الوزارة انه بات سهلا على الطالب الاطلاع ومتابعة دروسه أولا بأول أما من خلال القنوات الفضائية حيث تم تخصيص 23 قناة فضائية مجانية لشرح المواد الدراسية لمختلف المناهج والمراحل، أو من خلال متابعة القنوات الرسمية على منصة اليوتيوب على الانترنت.