نتائج القبول بالدراسات العليا الغير مدفوعة بجامعة الملك خالد، نتائج المقبولين في الدراسات العليا الغير مدفوعة والتابعة لجامعة الملك خالد والتي تم الإعلان اليوم، وتعد جامعة الملك خالد احد الجامعات الحكومية التي تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية ويرجع تاريخ تأسيسها الى 1419 هجرية، وقد بدأت الجامعة في فتح أبوابها من خلال 4 كليات فقط هم كلية الطب والتربية والشريعة وأصول الدين وكلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية إلى أن بلغ عدد الكليات بها في وقتنا الحالي 29 كلية.

أسماء المقبولين بالدراسات الغير مدفوعة

وقد قامت رئاسة جامعة الملك خالد بالإعلان عن أسماء المقبولين بالدراسات الغير مدفوعة في مرحلة الماجستير والدكتوراة او من اجل افادة المهنة والتي تتم من خلال منصة ابشر للأشخاص غير الموظفين بالشكل الاكاديمي، كما أعلنت الجامعة انه سيتم فتح ارفاق المستندات المطلوبة من المقبولين الكترونيا بداية من يوم 16 من شهر رجب الجاري وحتى يوم ال28 من شهر شعبان المقبل، كما نوهت انه في حال عدم إرفاق تلك المستندات في خلال الفترة المحددة والمعلن عنها سيعد طلب القبول لاغي ولا يعتد به.

المستندات المطلوب ارفاقها للمقبولين

أما عن المستندات التي ذكرت جامعة الملك خالد أن على المقبولين بالدراسات العليا الغير مدفوعة ارفاقها هي؛

كافة المستندات التي تطابق البيانات التي تم كتابتها في طلب الالتحاق وذلك بخصوص المتقدمين من جامعات أخرى بخلاف جامعة الملك خالد، حيث ان طلاب جامعة الملك خالد المقبولين لن يتعين عليهم ذلك لكون المطابقة تتم بشكل تلقائي من خلال البيانات الخاصة بهم من على نظام الجامعة، القيام بطباعة إشعار القبول من خلال الضغط على خدمة الطباعة للإشعار، القيام بتحميل افادة المهنة من منصة ابشر لغير الموظفين اما الموظفين يتم تحميل إفادات جهة العمل بالموافقة.