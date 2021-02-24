وزارة الدفاع تحدد شروط انضمام المرأة السعودية للتجنيد الموحد

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التسجيل وشروط التقديم للمرأة للانضمام للجيش، في خطوة جديدة من قبل المملكة بالمؤسسات العسكرية، للرفع من شأنهم داخل البلاد، للمرة الأولى في المملكة العربية السُّعُودية قامت وزارة الدفاع السُّعُودية بإصدار قرار بتجنيد المرأة السُّعُودية في الجيش عن طريف فتح باب التسجيل الموحد للجنسين على أن تبدأ الرتب من جندي إلى رقيب للرجال والنساء.

فتح باب التسجيل للمرأة السعودية للإنضمام للجيش

وكانت الوزارة قد أفصحت عن فتح الباب للتقديم بداية من يوم الأحد الموافق 1442/9/13هـ، وأضافت إلى ذلك أن شروط التحاق الرجال إلى الجيش معروفة ومسبقة ولكنها قامت بوضع شروط للالتحاق بالنسبة للنساء السعوديات.

وكان هذا القرار بمثابة شيء رائع يثبت بدأ حملة التطور داخل المملكة العربية السُّعُودية، خاصة أنه جاء بعد قرار السماح للمرأة السُّعُودية بقيادة السيارة.

وزارة الدفاع شروط التقديم في القبول الموحد للنساء

قامت وزارة الدفاع بإصدار بعض الشروط الخاصة بالتحاق النساء بالوظائف في الجيش السعودي جاء من بينها ما يلي:

أن تكون المرأة السُّعُودية المتقدمة للجيش سُعُودية الجنسية من أب وأم سعوديين، وأن تكون مقيمة داخل المملكة، ويستثنى من هذا فقط المرأة التي أجبرت على السفر مع والدها في أثناء تأدية الخدمة الوطنية.

أن يكون عمر المتقدمة للجيش السعودي 25 كحد أدني، وألا يزيد عن 35 عاماً.

كما اشترطت وزارة الدفاع ألا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يكون الطول والوزن متناسقين.

أن تكون المتقدمة للجيش السعودي غير عاملة بأي جهة حكومية في المملكة، وألا يكون قد سبق لها الالتحاق بالخدمة.

أن كون المتقدمة للجيش متزوجة من رجل سعودي الجنسية ولا يقبل بغير ذلك، وأن يكون لها بطاقة رَقَم قومي مستقلة.

أن يكون محل إقامة المتقدمة هو نفس المكان أو بداخل نفس المحافظة التي يكون بها الوظيفة العسكرية.

والجدير بالذكر أن مثل هذه الخطوة جعلت السُّعُودية تتحرر من العديد من الأمور التي كانت تفرض على المرأة السُّعُودية كحاجتها إلى اصطحاب ولي أمر، ولكن بدأت الدولة في تقليل هذا بشكل تدريجي.