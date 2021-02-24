التأمينات الاجتماعية توضح خطوات حساب تعويض الدفعة الواحدة، التأمينات الاجتماعية توضح كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بصرف المعاشات وذلك في حالة عدم استيفاء الشروط الواجبة لصرف المعاش، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقيام بتوضيح الخطوات الصحيحة لحساب الدفعة الخاصة بالمعاشات وذلك على الصفحة الرسمية لها ردا على تساؤلات المواطنين أصحاب المعاشات في المملكة العربية السعودية.

حساب الدفعة الواحدة من المعاشات

قامت المؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية في المملكة من خلال منصتها الرسمية تويتر بالرد على تساؤل المواطنين حول كيفية حساب قيمة مبلغ الدفعة الواحدة من المعاش، حيث قالت إن حساب التعويض الخاص بالفترة قبل أول محرم لعام 1422 هجرية يتم حسابها بواقع نسبة 6% من متوسط قيمة اجمالي الاجر خلال آخر عامين

وذلك بخصوص كل شهر من الأشهر الخاصة بالاشتراك في التأمين بال60 شهر الأولي، أما إذا زادت عدد الأشهر عن 60 شهر يتم بعدها احتساب النسبة 7% بموجب كل شهر زيادة عن ال 60 شهر.

كيفية حساب التعويض

أما عن حساب التعويض فيتم بعد الفترة السابق ذكرها بنسبة 10% من إجمالي متوسط أجر العاميين الماضيين عن كل شهر خلال ال60 شهر الأولي، ليتم بعدها الحساب عن كل شهر زيادة عن ال60 بموجب 12% ليتم حينها توزيع مبلغ التعويض على افراد عائلة المستفيد بالتساوي، ووفقا لقانون العمل الخاص بأحكام النظام بعد تسلم مبلغ التعويض للمستفيد حيث يجوز له أن يطالب باستلام كدفعة واحدة

كما يحق له أن يطالب برد قيمة التعويض عن حساب المدة السابقة للعمل، وفي حال رجوع المستفيد للعمل مرة أخرى ولكي يحقق استفادة أكبر وزيادة في مبلغ المعاش والتعويض الذي يتحصل عليه بعد التعاقد، عليه بالقيام برد المبلغ الذي حصل عليه مره اخري للتأمينات بحد أقصى خلال عام من تاريخ رجوعه للعمل مرة اخرى.