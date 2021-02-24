New رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم أون لاين 1442 لطلاب “ابتدائي، متوسط، ثانوي” بالسعودية madrasati.sa

منصة مدرستي للتعليم أون لاين واحدة من المنصات التعليمية بالمملكة العربية السعودية التي انطلقت لمساعدة الطلاب على استكمال المسيرة الدراسية من خلالها، حيث يقوم المعلم بإعطاء الدروس للطلاب كاملة من خلالها بشكل سهل ومبسط للغاية، ومنذ انطلاق منصة مدرستي وهي حققت نجاحاً كبيراً وتم تطوير منظومة التعليم بالمملكة من خلالها، ويزداد البحث حالياً بشكل مكثف عبر محركات البحث في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي، وفي هذه المقالة قررنا أن نوافيكم رابط منصة مدرستي فتابعونا.

دخول منصة مدرستي

بذلت الحكومة السعودية قصارى جهودها في توفير سبل التعليم عن بعد في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها الملكة العربية السعودية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ووفرت منصة مدرستي التعليمية المنصة الكثير من الخدمات الخاصة بالطالب ومن أبرزها الحصص الافتراضية التي يتابع من خلالها شرح المناهج المقررة عليهم في كل المراحل التعليمية، بالإضافة إلى تسجيل الحضور للحصص والواجبات المدرسية والاختبارات التقييمية، وغيرها من الخدمات للمعلم ولولي الأمر أيضاً الذي يمكن أن يدخل المنصة لمتابعة مستوى أبنائهم.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم أون لاين

توفر منصة مدرستي التعليمية الكثير من المميزات لكونها وسبة التواصل الوحيدة حالياً بين الطلاب والمعلمين والتي من خلالها يتم بث الكثير من الفيديوهات وبذلك يشعر الطالب كأنه في المدرسة، وغيرها من الأمور المهمة، ويتم الدخول عبر المنصة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

اختيار تسجيل الدخول على المنصة.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الضغط على كلمة تسجيل.

اختيار قائمة خدماتي واختيار الخدمة التي يحتاج لها الطالب من ضمن الخدمات التي توفر منصة مدرستي.