رابط منصة مدرستي التعليمية والخطوات الخاصة بتسجيل الدخول لإثبات الحضور وحل الواجبات

سوف نتعرف اليوم على امكانية الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي يقبل عليها جميع الطلاب الآن خاصة مع موعد قرب الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي تساعد الطلاب في الحصول على جميع الاجابات للأسئلة الخاصة بهم حول المنهج الدراسي في المواد المختلفة، كما توفر المنصة العديد من الشروحات والدروس الصوتية المسموعة والدروس المرئية بتقنية الفيديو، حتى توفر للطلاب أكبر نسبة فهم واتقان للدروس، والمعلومات الواردة بها، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم جميع ما يخص منصة مدرستي والخدمات التي يمكنك الاستفادة منها من خلالها.

رابط منصة مدرستي التعليمية

يمكنك الدخول الآن إلى رابط منصة مدرستي التعليمية عبر رابط مباشر سوف نقوم بادراجه أسفل المقال، بمجرد النقر عليه يقوم بتحويلك اتوماتيكياً إلى المنصة، كما يمكنك تسجيل حساب خاص باسمك في داخل المنصة حتى تتعرف عليم المنصة الالكترونية وتقوم بتوجيهك بشكل صحيح إلى كل ما تحتاج إليه من الدروس التعليمية ونماذج الأسئلة التدريبية على الاختبارات المختلفة، وتوفر أيضاً المنصة للطلاب امكانية تحميل الكتب الدراسية كلها بطريقة الكترونية حيث أصبح الكتاب المدرسي شيء قديم الآن، والحديث في عالم التكنولوجيا هو تحويل جميع الكتب إلى الكترونية مكتوبة على شاشات وليست على ورق، ومن الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم من اجراءات حظر منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فلابد أن ندين بالفضل له في تحويل التعليم في الدول العربية إلى تعليم الكتروني، الأمر الذي غير كثيراً في شكل التعليم عن السابق.

توجه إلى الرابط المباشر للمنصة.

اضغط على خيار طالب الذي أمامك.

ادخل البيانات الخاصة بك المسجلة على المنصة.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

انقر على تسجيل الدخول.

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طريقة الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية