أخبار اليمن : منظمة: انخفاض إصابات كورونا إلى 11% والوفيات 20%

منظمة: انخفاض إصابات كورونا إلى 11% والوفيات 20%أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم الاسبوع الماضي، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء: إنه تم تسجيل انخفاض في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي.

وأضافت: إن عدد الإصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف إصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة.

وتابعت قائلة: إن انخفاض عدد الإصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط (بنسبة 7%).

كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة.. فيما تم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في إفريقيا بنسبة 20%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.

ويشار إلى أنه في الأمريكيتين أصيب أكثر من 1.06 مليون شخص خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورنا، وتوفي أكثر من 34 ألفا، أما في أوروبا فقد تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة، وأكثر من 24 ألف حالة وفاة، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط حدد الأطباء أكثر من 181 ألف مصاب، وتوفي أكثر من 2.4 ألف شخص.

