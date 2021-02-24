أخبار اليمن : أطباء يحذرون من النظر طويلا للهاتف في الظلام

أطباء يحذرون من النظر طويلا للهاتف في الظلامكشف أطباء صينيون أن النظر للهاتف الذكي في الظلام لمدة طويلة يمكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين. والتي تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها على الفور.

وأشارت صجيفة”ديلي ميل” البريطانية.. إلى إصابة رجل صيني بالعمى في عين واحدة بعد إصابته “بجلطة في العين” جراء استخدام هاتفه الذكي في السرير مع إطفاء الإضاءة.

وأضافت الصحيفة أن أطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي.. قاموا بتشخيص انسداد الشريان المركزي لشبكية العين.، وتأكد العلماء أن الحالة المعروفة أيضًا باسم “سكتة دماغية العين”.. سببها انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين.

كما أكد العلماء، أن إصابة شابة صينية بالعمى المؤقت .. سببه الإفراط في إستخدام الهاتف بالظلام ، وهي مستلقية على الفراش، ما أدى للضغط المفرط على عينيها .

و حذر الأطباء، من أن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابًّا كل شهر ومعدلات إصابة الأصغر سنًّا في تزايد مستمر، مؤكدًين خطرها الكبير الذي يؤدي إلى عمى دائم إذا لم تُعالج فورًا.

وفي حين نصح الخبراء بإراحة العينين كل فترة من الضوء الأزرق الناتج عن شاشات الهواتف والتلفاز والكمبيوتر..، وتجنب السهر على الهواتف ليلًا.

تبنى الأطباء في الولايات المتحدة رأي يوضح إن هذه الحالة تحدث عادة في كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب.

وقالو..ا إنه من المرجح أكثر أن من عانى من الصداع النصفي هم الأكثر عرضة لفقدان مؤقت للرؤية. بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلفها.

مؤكدين أن هذه الأعراض أكثر شيوعًا ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين.. ويجهدون أعينهم في التركيز على مكان واحد معين. المصدرسبوتنك

