أخبار اليمن : ارتفاع أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار

ارتفاع أسعار الذهب بفعل ضعف الدولارإارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث حامت قرب أعلى مستوى في أسبوع، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بعد تصريحات أشارت إلى إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1808.15 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير الجاري عند 1815.63 دولار أمس الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1808.40 دولار للأونصة.

وجاء الارتفاع بعدما أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بتصريحات قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم.

وتلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.