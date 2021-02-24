سيناتور جمهورى: ترامب سيفوز بأغلبية ساحقة حال ترشحه فى 2024

جدة - نرمين السيد - وقال رومنى: إن "ترامب لديه حتى الآن أكبر صوت وتأثير كبير فى الحزب. لا أعرف ما إذا كان يخطط للترشح فى عام 2024 أم لا ، ولكن إذا فعل ذلك، فأنا متأكد من أنه سيفوز بالترشيح".
وأوضح رومنى أن "الكثير يمكن أن يحدث بين الآن و2024" لكنه استشهد باستطلاعات الرأى التى تظهر أن ترامب "سيفوز بأغلبية ساحقة" إذا كان فى السباق.
وأظهر استطلاع للرأى أجرته بوليتيكو/ مورنينج كونسلت، فى الأيام التى تلت تبرئته فى محاكمة مجلس الشيوخ أن 53 % من الجمهوريين سيصوتون لترامب فى الانتخابات التمهيدية، بينما حصل مايك بنس على 12% فى الاستطلاع، فيما حصل جميع المرشحين الآخرين على رقم أقل من 10%.
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