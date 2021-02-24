وزير الخارجية الأردنى: ندعم الجهود الدولية لنزع السلاح النووى

جدة - نرمين السيد - وقال الصفدى - فى كلمة مسجلة بمؤتمر نزع السلاح فى جنيف، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم "إن بلاده تدعم الجهود التى تستهدف الخروج بنتائج ملموسة للمؤتمر فى تحقيق نزع السلاح النووى وجميع أسلحة الدمار الشامل".

وأكد ضرورة تفعيل دور المؤتمر، وجهود كسر حال الجمود التى يشهدها المؤتمر منذ أكثر من عقدين، فى ضوء عدم التوافق على برنامج عمل واضح للتوصل إلى صكوك دولية مُلزمة فى مجال نزع السلاح.

وأضاف "أن حل النزاعات والأزمات الإقليمية سيسهم بشكل كبير فى بناء بيئة محفزة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، لذلك يجب تكثيف العمل على حل هذه الصراعات خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، التى تقف على مفترق إما المزيد من الصراع وبالتالى المزيد من التسلح، وإما بناء بيئة إقليمية يسودها التعاون والحوار والسلام وبالتالى المزيد من البناء والمزيد من الإمكانات المكرسة لبناء الأمن والإنجاز وإيجاد الفرص".

وأشار إلى أهمية دعم جميع المبادرات المستهدفة تفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح، خصوصًا السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل، داعيًا إلى إطلاق حوار شامل ومتوازن لإنجاح مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووى المقرر عقده فى نيويورك هذا العام، من خلال تبنيه وثيقة شاملة تعكس توافقًا أوسع فى مجال نزع السلاح.