رسميا.. انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة، مشيرة إلى أن عملية التزكية تمت بإجماع أعضاء المجلس فى جلسة علنية، ترأسها عبد الحميد ماحى باهى رئيس جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة.





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