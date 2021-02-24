جدة - نرمين السيد - بحث السفير الأمريكى فى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أهمية عقد جلسة برلمانية للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة "فى أسرع وقت ممكن".





وقال السفير الأمريكى لدى ليبيا، إن "منح الثقة للحكومة الجديدة خطوة مهمة لإجراء الانتخابات فى ديسمبر"، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات الليبية، وداعيا فى نفس الوقت إلى الإسراع بالتصويت على منح الثقة للحكومة. وأعرب السفير الأمريكى عن استعداد بلاده لمساعدة ليبيا فى سعيها لتحقيق مستقبل مستقر ومزدهر وديمقراطى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: منح الثقة للسلطة التنفيذية الليبية الجديدة خطوة مهمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.