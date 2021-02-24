خنجر حاد.. سلطنة عُمان تُنفذ التمرين البحري المشترك

انطلقت في سلطنة عُمان أمس فعاليات التمرين البحري المشترك (خنجر حاد)، الذي تنفذه البحرية السلطانية العُمانية بمنطقة الباطنة البحرية حتى 25 فبراير الجاري، بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني، وبمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.

يأتي تنفيذ التمرين في إطار الخطط والسياسات التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية والكفاءة العالية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف المجالات العسكرية البحرية، وفق رؤية استراتيجية تتواكب مع المهام والواجبات الوطنية المنوطة بها.

وقد أبحرت ظهر أمس السفن والأطقم المشاركة في فعاليات هذا التمرين، من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية بالسلطنة، متوجهة إلى مسرح العمليات البحري المحدد لتنفيذ التمرين، حيث ستجرى العديد من الفعاليات العسكرية البحرية المشتركة بين السفن والأطقم المشاركة وفقًا لخطة التمرين.