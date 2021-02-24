أكدا أهمية العمل الخليجي المشترك.. مشاورات عُمانية سعودية في مسقط لتعزيز العلاقات الثنائية

أجرى بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني، اليوم، مشاورات ثنائية مع فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي وصل إلى مسقط اليوم في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.
وأعرب الجانبان عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.
وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة "العُلا" التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، فضلًا عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.
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