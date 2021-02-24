من صحراء المريخ.. حاكم دبي يعلن عن خطة الخمسين الجديدة

اعتمد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، دورة جديدة للأجندة الوطنية، ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعات الإمارات للخمسين القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ بن راشد، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دورة جديدة للأجندة الوطنية.

وقال بن راشد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست وأخي محمد بن زايد خلوة الخمسين.. اعتمدنا دورة جديدة للأجندة الوطنية.. ومشاريع استراتيجية تمثل بعض تطلعاتنا للخمسين القادمة".

وأضاف: "بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة.. ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ".

ودخلت دولة الإمارات التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ونجح "مسبار الأمل" في الدخول إلى مدار الالتقاط حول المريخ، بعد رحلة استغرقت نحو سبعة أشهر في الفضاء، قطع فيها أكثر من 493 مليون كيلو متر.

ووجهت دول عربية وأجنبية عدة، التهاني للإمارات، بعد هذا الإنجاز، ووصول مسبار الأمل إلى المريخ الذي يعد حدثًا للتاريخ.