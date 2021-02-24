ليبيا.. مباحثات الميزانية الموحدة تعطي دفعة جديدة لجهود إنهاء الأزمة

بدأت في ليبيا اتصالات ومشاورات لإقرار ميزانية موحدة للبلاد، وسط تكثيف الجهود لتنفيذ مخرجات الحوار السياسي الذي قاد لتشكيل سلطة مؤقتة، مهمتها العمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام.

وطبقا لوسائل الإعلام الليبية ومنها وكالة الأنباء الليبية ومواقع "الفجر" و"العهد الجديد"، وصل إلى مدينة البيضاء في الشرق مؤخرًا كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المكلف، أحمد معيتيق، ووزير المالية فرج بومطاري للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.

وقال معيتيق لوسائل الإعلام "وصلت منذ قليل رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح".

وبعدها صدر بيان عن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، جاء فيه: "رئيس المجلس الرئاسي المكلف أحمد معيتيق، أجرى زيارة لعقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة.. وطلب معيتيق موافقة مجلس النواب لاعتماد ميزانية 2021 الموحدة من قبل مجلس النواب".

ولا يزال معيتيق يمارس مهامه بشكل اعتيادي انطلاقًا من حرصه على مستقبل ليبيا وأبنائها، لذلك يسعى دومًا لإنجاز ما يصب في مصلحة البلاد، ويفتح جميع مجالات الحوار، ويقوم بالنقاش مع جميع الفرقاء.

وتتواصل في ليبيا خطوات تنفيذ مخرجات الحوار السياسي، وسط تصاعد الآمال بتوحيد البلاد، بعد سنوات من القتال وتنازع السلطة بين حكومتين وبرلمانين في الشرق والغرب.

وفي ذات السياق، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد دبيبة طبرق لبحث إجراءات تشكيل الحكومة. وقال محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة، إن الأخير عقد في طبرق مباحثات مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، تناولت ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ووفق مخرجات حوار جنيف، ما زال أمام دبيبة بعض من الوقت لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك فسيتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

يُذكر أنه في 8 فبراير الماضي اتفقت الأطراف الليبية حكومتا الوفاق ومجلس النواب وبمساع شخصية من معيتيق على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وقالت البعثة الأممية: "الأطراف اتفقت على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021".

وفي 5 فبراير تم انتخاب 75 سياسيًا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لعموم البلاد، هدفها تسيير أمور البلاد لحين تنظيم إنتخابات رئاسية وتشريعية عامة في نهاية العام الجاري.