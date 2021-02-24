مطار مسقط الدولي يحرز 4 نجوم عالميا في الإجراءات الصحية

حصل مطار مسقط الدولي بسلطنة عُمان على تصنيف 4 نجوم عالميًا، في تدقيق تدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" بين مطارات الشرق الأوسط وآسيا، وذلك وفق تقييم "سكاي تراكس" العالمي.

يأتي ذلك في أعقاب مراجعة دقيقة أجراها فريق "سكاي تراكس"، قيَّم من خلالها مدى فاعلية وصرامة معايير وإجراءات السلامة والتعقيم المتعلقة بكورونا التي تطبقها مطارات العالم، من نقطة تسجيل وصول المسافرين في المطار وحتى المغادرة، سواء عند الوصول أو في حالة المغادرة.

وجاء تحقيق مطار مسقط الدولي لهذا التصنيف الدولي الحديث في إجراءات السلامة كمطار من فئة 4 نجوم صحيًا، ليمثل إضافة للإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية، وضمن الجهود التي تبذلها شركة مطارات عُمان لتقديم أرقى خدمات السلامة للمسافرين، حيث تعمل الشركة على تطبيق أعلى مستويات الصحة والسلامة في مطاراتها تماشيًا مع الجهود الوطنية العُمانية للحد من انتشار كورونا.

وكان مطار مسقط الدولي حقق مؤخرًا إنجازًا عالميًا بارزًا، بحصوله على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات من قبل المجلس العالمي المطارات، كأول مطار في الشرق الأوسط يحصل على هذا التصنيف الدولي، الذي تم اعتماده مؤخرًا من قبل المجلس، من أجل ضبط معايير الصحة في مطارات العالم جراء تأثر القطاع بالجائحة، مما يعد دليلًا على أن التدابير الاحترازية المتبعة في مطار مسقط الدولي تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المعتمدة، ومؤشرًا على مدى التزام شركة مطارات عُمان بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة وفق أعلى المستويات العالمية.