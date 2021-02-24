العراق.. الكاظمي يستقبل وفدا من الأردن

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني السيد يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قال الكاظمي إن النيّة الجادة والإصرار متوافران لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وخاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة.

من جانب آخر، بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين والهجمات الصاروخية على قوات التحالف في العراق.

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم خلال محادثاته الهاتفية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله وأثنى على قيادة الكاظمي للبلاد.

وأفاد البيان بأن الزعيمين ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بشكل كامل.

وأضاف أن بايدن والكاظمي ناقشا معا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي في القضايا الرئيسية الأخرى. واتفقا على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وفي 15 فبراير، سقط 12 صاروخا على قاعدة أربيل الجوية في كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة تسعة أشخاص آخرين.