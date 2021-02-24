السعودية تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا اليومية

سجّلت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاعًا عن 335 إصابة في اليوم السابق، وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 376021 حالة.

وأشارت الوزارة السعودية إلى إنه قد تم تسجيل 280 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 367015 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6475 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2531 والحالات الحرجة 483 حالة.

وفي سياق أخر، نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق، بعد ثبوت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

ووصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 17 يومًا، إلى 141 مسجدًا؛ تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة هي 6؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة منها في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.