قادة السعودية يبعثون برقيات تهنئة لـ أمير الكويت: تمنياتنا بالصحة والسعادة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أعرب العاهل السعودي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ نواف، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، اطراد التقدم والازدهار مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية تهنئة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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