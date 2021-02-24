خطوة مهمة.. واشنطن تطالب بسرعة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أن منح الثقة للحكومة الجديدة بمثابة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام ليبية، دعا السفير الأمريكي، خلال محادثة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى الإسراع بالتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة "في أسرع وقت ممكن".

وبحسب نورلاند، فإن رئيس مجلس النواب، قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنه يتعين على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكد السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تدرك جيدا أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.