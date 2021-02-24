نفى مشغلو ناقلة النفط اليونانية "مينيرفا هيلين" اليوم الأربعاء، المسؤولية عن التسرب النفطي الكبير الموجود على سواحل إسرائيل، بعد أن تسبب الطقس العاصف الأسبوع الماضي في وصول كميات ضخمة من القطران إلى سواحل البحر المتوسط.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الناقلة اليونانية مشتبه بها بصورة رئيسية.
وقال مديرو الناقلة، في بيان إن "الناقلة لم تشارك في أي عملية أو أي نشاط يمكن أن يكون مرتبطا بتفريغ للنفط في البحر".
وأشاروا إلى أن الناقلة حملت شحنتها من ميناء سيدي كرير المصري في 14 فبراير وأبحرت مباشرة إلى قرطاجنة في إسبانيا.
وقالت السلطات الإسبانية في قرطاجنة إن السفينة خضعت للتفتيش يوم الإثنين "وتقرر أنها خالية من أي مشاكل أو ملاحظات".
وقررت إسرائيل الأحد الماضي إغلاق جميع شواطئها.
وعثر على الكثير من الحيوانات، بينها سلاحف بحرية، نافقة على امتداد 160 كيلومترًا من الساحل.
وأعلن موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم رفع نحو 55 طنًا من القطران.
كما تسبب القطران الناتج عن التسرب في تلويث سواحل مدينة صور اللبنانية، حيث من المقرر أن يبدأ التنظيف يوم غد الخميس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة يونانية تنفي مسؤوليتها عن التسرب النفطي بسواحل إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.