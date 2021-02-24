شركة يونانية تنفي مسؤوليتها عن التسرب النفطي بسواحل إسرائيل

نفى مشغلو ناقلة النفط اليونانية "مينيرفا هيلين" اليوم الأربعاء، المسؤولية عن التسرب النفطي الكبير الموجود على سواحل إسرائيل، بعد أن تسبب الطقس العاصف الأسبوع الماضي في وصول كميات ضخمة من القطران إلى سواحل البحر المتوسط.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الناقلة اليونانية مشتبه بها بصورة رئيسية.

وقال مديرو الناقلة، في بيان إن "الناقلة لم تشارك في أي عملية أو أي نشاط يمكن أن يكون مرتبطا بتفريغ للنفط في البحر".

وأشاروا إلى أن الناقلة حملت شحنتها من ميناء سيدي كرير المصري في 14 فبراير وأبحرت مباشرة إلى قرطاجنة في إسبانيا.

وقالت السلطات الإسبانية في قرطاجنة إن السفينة خضعت للتفتيش يوم الإثنين "وتقرر أنها خالية من أي مشاكل أو ملاحظات".

وقررت إسرائيل الأحد الماضي إغلاق جميع شواطئها.

وعثر على الكثير من الحيوانات، بينها سلاحف بحرية، نافقة على امتداد 160 كيلومترًا من الساحل.

وأعلن موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية اليوم رفع نحو 55 طنًا من القطران.

كما تسبب القطران الناتج عن التسرب في تلويث سواحل مدينة صور اللبنانية، حيث من المقرر أن يبدأ التنظيف يوم غد الخميس.