جنون وعدوانية..أول تعليق من مسئول سعودي على خريطة النفوذ التركي عام 2050

علق مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، على تقرير نشره التلفزيون التركي عرض فيه "خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول 2050"، تضم المملكة وعدة دول عربية.
وتعهد رجل الأعمال السعودي، عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" بالتصدي لمحاولة تركيا توسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
وقال "العجلان" في تغريدته: "عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.. هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، وإلى صفر تعامل مع تركيا".
كانت قناة TGRT التركية قد نشرت ما وصفته بخريطة "مناطق النفوذ التركي"، عام 2050 ، حيث جاء بالخريطة توسع تركيا لتضم مساحات كبيرة من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، واليونان وقبرص والقرم وأجزاء من روسيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا.
وأثارت الخريطة وقتها موجة غضب واسعة في السعودية وعدد من الدول العربية، واعتبرها ناشطون محاولة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لإحياء النفوذ العثماني من جديد.
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