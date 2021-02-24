الرئاسة الأوكرانية تعلن الانسحاب من اتفاقيتين دوليتين فى المجال الجوى

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم، أن المرسوم يقضى بانسحاب أوكرانيا من اتفاقيتين فى المجال الجوى، وينص على أن "أوكرانيا تنسحب من اتفاقية الطيران المدنى واستخدام المجال الجوى، التى تم التوقيع عليها فى مينسك فى 25 ديسمبر 1991 من قبل أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وجورجيا وكازاخستان وقرغيزستان ومولدوفا وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأوكرانيا".

وبموجب هذه الاتفاقية يُعتبر المجال الجوى للدول الموقعة بمثابة مجال جوى واحد، كما أنشأ الأطراف فى الاتفاقية مجلس الطيران واستخدام المجال الجوى ولجنة الطيران المشتركة بين هذه الدول، والتى تنفذ قرارات المجلس.

كما ينص المرسوم أيضا على أن "تنسحب أوكرانيا من اتفاقية استخدام المجال الجوى الموقعة فى طشقند فى 15 مايو 1992"، وبموجب هذه الوثيقة وافقت حكومات أذربيجان وروسيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأرمينيا وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان ومولدوفا وأوكرانيا على أن توفر الدول الأعضاء المجال الجوى فوق أراضيها لأنشطة القوات المسلحة للكومنولث، وألا تتخذ تدابير تؤدى إلى تعطيل أو تعقيد أدائها السليم.

وفى مرسومه، أصدر زيلينسكى تعليماته لوزارة الخارجية الأوكرانية بإبلاغ مجلس الطيران واستخدام المجال الجوى بانسحاب أوكرانيا من اتفاقية الطيران المدنى واستخدام المجال الجوى.

جدير بالذكر أن أوكرانيا انسحبت بالفعل فى السابق من العديد من الاتفاقيات المبرمة داخل رابطة الدول المستقلة.