الدفاع الأفغانية: مقتل 42 مسلحا من طالبان وتدمير 4 دراجات نارية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع، فى بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن قوات الأمن والدفاع الوطنى الأفغانية مدعومة بدعم جوى نفذت عمليات أمنية فى مناطق ميانشن وبانجاوى وأرغنداب فى قندهار.

وأوضح البيان أن 42 مسلحًا من طالبان قتلوا خلال العملية الأمنية، بينما أصيب 8 آخرون، كما تم تدمير 4 دراجات نارية وعدد من الأسلحة والذخيرة الخاصة بالحركة.

وتأتى العمليات العسكرية عقب مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين خلال هجوم شنته طالبان فى منطقة نورجارام بإقليم نورستان شرقى البلاد، مساء أمس.