الصحة البحرينية: وفيات كورونا ترتفع لـ 436 حالة

سلجت وزارة الصحة البحرينية اليوم وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا اثنتان لمواطنيْن يبلغان من العمر 77 عامًا، و 73 عامًا، والثالثة لمواطنة تبلغ من العمر 77 عامًا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 436 بحسب ماذكرت وزارة الصحة البحرينية.
وكانت وزارة الصحة البحرينية امس الثلاثاء ،أعلنت عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أظهرت الفحوصات التي بلغ عددها 13232، اليوم الثلاثاء، تسجيل 675 حالة قائمة جديدة منها 243 حالة لعمالة وافدة، و 422 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 10 حالات قادمة من الخارج.
فيما تعافت 864 حالة إضافية من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 111691
وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 72 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 142 حالة، في حين أن 7009 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7081 حالة قائمة.
وبلغ عدد من تلقوا تطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن، بلغ 281425 شخصًا بحسب الصحة البحرينية.
وفيما يتعلق بعدد حالات التطعيم أمس تبين من الاحصاء الرسمي للفريق الوطني أنه بلغ 3203 حالة تطعيم.
وبذلك يرتفع إجمالي من أخذ التطعيم حتى مساء الثلاثاء الموافق 23 فبراير إلى 281425 شخصًا
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