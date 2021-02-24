موسكو: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شخصيات روسية بسبب نافالني "أمر مخطط له مسبقا"

انتقدت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد شخصيات روسية على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني، معتبرة أن ما يحدث "أمر مخطط له مسبقا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ ـ "إن هذا خارج حدود أي منطق، وعندما يغيب المنطق فإن ذلك يعني أننا نتعامل مع قصة سخيفة تم التخطيط لها مسبقا مدعومة بحملة إعلامية".

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا على فرض عقوبات على أربعة مسئولين روس على خلفية قضية نافالني.. وكانت محكمة في موسكو قد رفضت الطعن الذي قدمه الناشط المعارض أليكسي نافالني على حكم سجنه بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام وخمسة أشهر الصادرة بحقه أواخر عام 2014 في قضية اختلاس.