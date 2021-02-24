على غرار أوباما.. انتقادات لخطوات الرئيس الأمريكي مع إيران

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعود إلى السير على نهج رئيسه الأسبق باراك أوباما ، وفق ما وصفه خبير الشؤون الخارجية الأسترالي جريج شيريدان "بايدن يقرأ كتاب لعب أوباما" غير الفعال فيما يتعلق بأجندة سياسته الخارجية مع إيران، وفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية.

قال شيريدان لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن الإشارات الصادرة عن معسكر بايدن في إيران مقلقة للغاية".

أضاف "إيران ذات نظام خطير للغاية ، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن هناك محور ناشئ بين إيران والصين وروسيا ، وهو أمر مقلق للغاية بالنسبة للعالم الغربي".

واعتبر شيريدان، إن إيران تواصل القيام بأعمال عنيفة ضد المواقف الأمريكية في العراق وهي مستمرة في ذلك، وهي أمور يجب أن تردعها أمريكا لا أن ترحب بها، لأن عدم التحذير بقوة، يعد ترحيبًا بالنسبة لإيران.

كما لفت شيريدان إلى إن إيران تواصل تمكين حزب الله اللبناني وتوجيهه إلى العنف في بلد يعصف به الاضطراب الكامل على كافة المستويات في ظل أوضاع سياسية مأزومة.

وكال شيريدان التهم لإدارة بايدن واعتبرها متخاذلة عن سابقتها إدارة ترامب، وقال "إدارة بايدن بأكملها لم تطلق صيحات استهجان بشأن ما تفعله إيران".

قال شيريدان ، مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يفعل بايدن حتى الآن، وهذا مالايتمناه منها أحد.