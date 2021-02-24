السعودية.. بشرى سارة بشأن انخفاض إصابات كورونا مارس المقبل بشرط

كشفت استشارية الأمراض المعدية بالسعودية، الدكتورة مها العلاوي، أن المملكة ستشهد الشهر المقبل انخفاضًا في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، توقعت العلاوي، أن نهاية كابوس كورونا، سيأتي مع نهاية العام الحالي 2021 في حال الوصول الى تطعيم 70 % من المجتمع، والالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية ضد الفيروس.

ومع تخطي المملكة حاجز 600 ألف شخص تلقى اللقاح وذلك باتجاه تحقيق المناعة المجتمعية عبر مراكز اللقاح، أكدت العلاوي في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن المملكة لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات لأي شخص تلقى التطعيمات، وهذا شجّع الإقبال على تلقي اللقاحات مع أهمية دور الإعلام والتوعية الصحية بأهمية أخذ اللقاح.

وتعليقًا على مرور منحنى الإصابات بفيروس كورونا في السعودية بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، قالت إن أعداد الإصابات لم تزد على 300 حالة، وهذا التذبذب مزعج، لكنه لا يدعو إلى التشاؤم بأن الوضع خارج السيطرة، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي طبّقتها الدولة منذ أسبوعين.

وأشارت إلى أنه في أواخر شهر فبراير وبداية مارس ستشهد تدنيًا في أعداد الإصابات والحالات إذا تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ كالتباعد الاجتماعي وتقليل الخروج من المنزل لغير ضرورة وارتداء الكمامة بشكل صحيح بتغطية كامل الأنف والفم".

ولفتت إلى أنه مع وصول المجتمع الى نسبة 70 % من التطعيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ستختفي الجائحة وتتم السيطرة عليها؛ مشيرة إلى أنه يصعب التنبؤ بنهاية الفيروس بعد شهرين أو 3 أشهر.