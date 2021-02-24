توفير 20 مليون جرعة.. أنباء سارة حول فاعلية لقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا

أكدت هيئة الأدوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على فاعلية لقاح جونسون آند جونسون وأمنه ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة جونسون آند جونسون، تخطيطها لتوفير أكثر من 20 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى الشعب الأمريكي نهاية مارس المقبل، في حالة الحصول على تصريح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتستعد الشركة للحصول على التصريح حتى تنضم إلى اللقاحات التي يتم استخدامها في الوقت الحالي، حيث من المقرر اجتماع اللجنة الاستشارية للغذاء والدواء الجمعة المقبل، للتصويت على الأمر.

ويختلف لقاح جونسون آند جونسون عن بقية اللقاحات حيث يتكون من جرعة واحدة، ما يعني أن 20 مليون جرعة سيتم تلقيحها إلى 20 مليون مواطن.

وقال ريتشارد نيتلز، مسئول في الشركة وفق ما نقلته "ذا هيل": "بافتراض الموافقات التنظيمية اللازمة المتعلقة بعمليات التصنيع لدينا، فإن خطتنا هي بدء الشحن فورًا بعد الحصول على إذن بالاستخدام الطارئ، وتقديم ما يكفي من الجرعات المفردة بحلول نهاية مارس لتمكين تطعيم أكثر من 20 مليون أمريكي".

وأوضحت الشركة أنها لا تزال في طريقها للحصول على 100 مليون جرعة بنهاية النصف الأول من العام.