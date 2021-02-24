أبوظبي للاستثمار يوقع اتفاقيات تعاون مع هيئتين إسرائيليتين

وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، اليوم الأربعاء، اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية.

وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار.

وتمثل اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع كل من "استثمر في إسرائيل" و"هيئة الابتكار الإسرائيلية" جزءًا من المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من أبوظبي وتل أبيب.

وتعد "استثمر في إسرائيل" المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، والتي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في حين تعتبر "هيئة الابتكار الإسرائيلية" من الهيئات المستقلة التي تعمل على الترويج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل.

وكجزء من هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.