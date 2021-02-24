كود تسريع الإنترنت 4G للضعف بدون برامج سرعة صاروخية لأجهزة الأندرويد مجاناً، أصبح الجميع يبحث اليوم ومن جميع الفئات العمرية عن طريقة للحصول على سرعة إنترنت كبيرة، حيث أصبحت سرعة الإنترنت عنصر أساسي في كثير من الأعمال والألعاب أيضا التي يتم ممارستها عبر الشبكة العنكبوتية، ويسعى الكثيرون للحصول على سرعة إنترنت أكبر بدون الحاجة لتحميل برامج أو انتظار تحميل الصفحات الذي يستغرق أوقات طويلة، وأصبح اليوم يمكنك إدخال كود واحد فقط على جوالك الأندرويد يقوم بتسريع الإنترنت 4G لضعف السرعة على الأقل، وبذلك تستطيع فتح تطبيقات وتحميل فيديوهات واستخدام جميع الخدمات التي تحتاج إلى نت سريع بكل سلاسة.

كود تسريع الإنترنت 4G للضعف بدون برامج

إذا كان ترى أن شبكة الاتصال بالإنترنت الظاهرة في جوالك هي H أو +H الخاصة بشبكات الجيل الثالث ونصف، قم بقياس سرعة الإنترنت أولا حتى تتأكد من نجاح الطريقة بعد تطبيقها، وكل ما عليك فعله بعد ذلك لتحصل على إنترنت سريع جداً هو التوجه إلى لوحة الاتصال في جوالك ثم إدخال الكود الأتي : (*#*#4636#*#*)، بعد ذلك مباشرة سوف تفتح صفحة ابحث داخلها عن خيار set preferred network type، وسوف تجد أن إعداد الشبكة الحالي هو WCDMA only لذا قم بتغييره إلى LTE / CDMA auto ( PRL )، وبعد مرور بضع ثواني سيتم ظهور إشارة الاتصال بالإنترنت 4G على الفور بدلا من إشارة الجيل الثالث، قم بعد ذلك بقياس سرعة الإنترنت الجديدة وستلاحظ مضاعفة سرعة اتصالك بالانترنت على الفور.

كيفية زيادة سرعة الإنترنت في الجوال

في حالة إذا لم يعمل الكود في تحويل الشبكة وتسريع الإنترنت بعد تغيير الإعدادات، سيكون كل ما عليك فعله عو تنزيل أبلكيشن يدعم شبكات 4G مثل تطبيق 4G LTE Switcher ، وفور فتح التطبيق سيتم ظهور نفس الصفحة التي تظهر معك بعد إدخال الكود الذي سبق ذكره وهو (*#*#4636#*#*) مع نفس الإعدادات المتواجدة به، بحيث يتم تغيير إعدادات الجيل الثالث من الشبكات إلى الجيل الرابع LTE / CDMA auto ( PRL ).

يمكنك أيضا الاستعانة بتطبيق Firewall sans Root لتسريع الإنترنت، حيث أنه يعمل على إيقاف كافة التطبيقات عن الاتصال بالانترنت، ولن يتم السماح للتطبيق بالاتصال إلا من خلال الضغط على سماح داخل التطبيق، بعد فتح التطبيق يتم الضغط على أمر DEMARRER ثم سيقوم هذا التطبيق بقطع الاتصال عن جميع التطبيقات بصورة تلقائية، وفور استعمالك لأي تطبيق عليك أولاً الرجوع إلى صفحة هذا التطبيق ومنح كل تطبيق سماح لفتح الإنترنت به عبر الضغط على AUTORISER، وبتلك الكيفية تمنح تطبيق واحد الاتصال بالإنترنت وتمنع التطبيقات الأُخرى من هاتفك لتساهم في أداء أمثل في سرعة الإنترنت على هاتفك.