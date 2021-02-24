عقوبه القيادة بدون رخصه في السعودية وإجراءات استخراج رخصه 1442 يحمل سائق السيارة عند القيادة رخصتين ويجب ان يكون الرخصتين سريرين وهم رخصه السيارة و رخصه المالك أو سائق السيارة.وضعت وزاره الداخلية عقوبه القيادة بدون رخصه وذلك من اجل رضع المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية عن استخدام السيارة بدون رخصه سواقه كانوا السائق لم يستخرج رخصه أو كانت مسحوبه منه . فتقع علية الغرامة سواء أكان السائق رجل أو امرأة . و يمكنه الحصول علي الرخصة من قبل الجهة الحكومية المختصة بالمرور. وهناك مده معينه يلزم قبل انتهائها بقيام السائق لتجديد الرخصة حتى لا يتعرض إلى الغرامة المالية.المرور وأيضا وتم وضع هذه الغرامة من اجل المحافظة على سلامه المواطنين. وضبط المرور .

عقوبه القيادة بدون رخصه في السعودية

يوجد اكثر من غرامة مالية تفرض علي من لا يحمل رخصة القيادة أثناء السير . فاستقبلت الإدارة العامة للمرور الكثير من الأسئلة حول ما قيمة العقوبة التي تفرض علي قيادة السيارة دون رخصة ولكن تلك الغرامة تختلف علي حسب نوعيتها وجدول المخالفات التابع لها . . فيوجد ثمان جداول للمخالفات المرورية مع وضع تكلفة الغرامات الخاصة بها فتعرف الغرامة المرورية بإنهاء هو كل ما يقوم به الفرد خاص بمخالفة القواعد والضوابط المرورية التي وضعتها للدولة من اجل الحفاظ علي الطرق والشوارع سواء للمارة أو لسائق السيارة وللحفاظ علي الأمن وأرواح الناس والممتلكات فيوجد الكثير من الدول التي تكتفي بالغرامات المالية في حالة مخالفة القوانين وبعض الدول الأخرى تقوم بالعقوبات السالبة للحرية وذلك يرجع إلى شدة المخالفة المرتكبة . وسنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح كافة الغرامات المتعلقة بالرخصة والتي قامت أدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بتقسيمها علي حسب حجم المخالفة المرتكبة وهى كالآتي :

جدول المخالفات رقم 1 يشمل المخالفات المعاقب عليها بالغرامة وقدرها 100و 150 ريال سعودي .

جدول مخالفات رقم 2 وهو يشمل المخالفات المعاقب عليها بالغرامة والتي قدرها 150 و 300ريال سعودي

جدول المخالفات رقم 3 ويشمل المخالفات المعاقب عليها بالغرامة والتي قدرها 300و 500ريال سعودي .

جدول المخالفات رقم 4 ويشمل المخالفات المعاقب عليها بالغرامة والتي قدرها 500 إلي 900 ريال سعودي

جدول المخالفات رقم 5 ويتضمن المخالفات المعاقب عليها والتي قدرها من 1000 إلي 2000 ريال سعودي

جدول المخالفات رقم 6 والتي تتراوح عقوبتها بالغرامة من 3000الي 6000 ريال سعودي .

جدول المخالفات رقم 7 والتي يتضمن المخالفات التي تعاقب عليها بالغرامة بين 5000 و 10000 ريال سعودي .

عقوبة السيارة بدون رخصة للسيدات

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن لا يوجد فرق بين الجنسين من ناحية الغرامة . فالغرامات المطبقة علي ارتكاب المخالفات المرورية يتم تطبيقها علي كلا الجنسين . فلا فرق بين رجل وامرأة في ارتكاب المخالفات . فقد تتراوح عقوبة السيارة بدون رخصة للسيدات سواء قبل استخراجها أو في حالة سحبها ما بين 1000و 2000 ريال سعودي .

إجراءات استخراج رخصة قيادة بالسعودية

هناك عدة خطوات من اجل استخراج رخصة قيادة في السعودية سوف نذكرها من خلال هذا المقال :

أولا : الكشف الطبي عليك بالتأكد من وجود مشاكل صحية قد تعوق قيادة السيارة . وذلك سلامتك وسلامة الغير.

ثانياً : عليك الانضمام لمدرسة تعلم القيادة . ليكون السائق علي خلفية بكيفية قيادة السيارة .حتي لا تقع في الحوادث.

ثالثا : عليك تجهيز ملف بمنحة المرور المتقدم للحصول علي رخصة قيادة مرورية .

رابعا : عليك بعد ذلك التقدم إلي امتحان المستوى وينقسم هذا الامتحان إلي اربع مستويات ( أ ) مدته اربع أيام (ب) و مدتة عشرة أيام (ج ) و مدته خمسة عشر يوما . (د) ومدته عشرون يوما .

خامسا : التقدم للامتحان النهائي .

سادسا : استلام الملف .وبذلك تكون انتهت إجراءات التقديم علي طلب الرخصة بنجاح .

سابعا : التأمين علي رخصة قيادة .

ثامنا هي استلام رخصة القيادة من خلال الغرفة رقم (1)