كيفية تغيير صوتك في رسائل واتساب إلى عدة أصوات مختلفة بطريقة سهلة، بدون أدنى شك قد يرغب الكثير منا في عمل مقالب في أصدقائه وأفراد أسرته بين الحين والآخر بهدف المتعة، ومعظم أنواع المقالب في عصرنا الحالي تعتمد بشكل كبير على التطبيقات، ومن أفضلها وأكثرها انتشارا في الوقت الحالي هي تغيير الصوت في تطبيق واتساب إلى صوت فتاة أو طفل أو رجل بخشونة عالية في الصوت، لذا سنتناول اليوم طريقة سهلة يمكنك من خلالها تغيير صوتك بسهولة والتي تعتمد على تنزيل تطبيق سهل وخفيف وبدون وقت ثم تغيير صوتك في واتساب من خلاله، لتتمكن بعد ذلك من إرسال رسائل واتساب على شكل مقطع صوتي صغير بصوت شخص آخر.

طريقة تغيير الصوت في رسائل تطبيق واتساب

لتغيير صوتك في رسائل WhatsApp كل ما عليك هو فعله هو تنزيل Super Voice Editor – Audio Effects، ثم يتم الضغط على أمر الفتح وستفتح صفحة بها عدة خيارات وهي Open an Audio و Voice Message و My Saving و Voice Recording، عليك الضغط على الخيار الأخير وهو Voice Recording ثم تسجيل المقطع الصوتي والضغط على علامة صح، ثم يتم تغيير الوضع الصوتي عبر الضغط على Voice Changer ثم إختيار الوضع الذي تريده حيث يمكنك إختيار وضع الفتاة عبر الضغط على Female Robot، أو تغييره إلى رجل خشن الصوت عبر الضغط على Smaug، ثم الضغط على علامة صح واختيار اسم للتسجيل.

كيف أغير صوتي في WhatsApp

بعد إختيار الوضع الذي تريد تحويل الصوت له ثم حفظه واختيار اسم له، يتم الرجوع إلى الصفحة الرئيسية في التطبيق والضغط هذه المرة على خيار Voice Message، وسيتم ظهور أيقونة الميكروفون على الشاشة مثل الأيقونة التي يتم ظهورها لتطبيق ماسنجر، ثم يتم الدخول إلى حسابك في تطبيق واتساب والضغط على الميكروفون ثم الضغط على الثلاث نقاط المتتالية التي تظهر بجانب اسم المُسجل، ثم يتم الضغط على أمر الميكروفون المُسجل الصوتي المتواجد لدى تطبيق WhatsApp في نفس وقت فتح المُسجل المفتوح على شاشتك.

بعد التسجيل يتم الضغط على إرسال وستلاحظ إرسال الرسالة بالصوت الذي تبحث عنه وبتلك الطريقة المُيسرة، وبذلك تكون قد تمكنت من تغيير صوتك في واتساب، وتستطيع بعد ذلك العودة إلى تطبيق Super Voice Editor – Audio Effects والضغط على العناصر المحفوظة My Saving، وبتلك الطريقة يمكنك معاينة جميع الرسائل الذي قمت بحفظها لتتمكن من إختيار الرسالة التي تريد إرسالها من هذا الملف.