ابشر توظيف نتائج القبول المبدئي ، يشهد بحث متزايد خلال الساعات الماضية عبر مستعرض البحث جوجل، حيث أن موقع ابشر توظيف خدم عدد من القطاعات العسكرية في المملكة، حيث تقوم القطاعات العسكرية بالإعلان عن الوظائف المتاحة لديها عبر أبشر توظيف، وأيضاً تقوم تلك القطاعات العسكرية بعد انتهاء فترة التسجيل، بالإعلان عن نتائج القبول المبدئي بمختلف الوظائف المعلن عنها على الرتب العسكرية بتلك القطاعات عبر موقع ابشر توظيف.

ابشر توظيف نتائج القبول المبدئي 1442 -2021 للعمل بالقطاعات العسكرية:-

من القطاعات العسكرية التي يخدمها موقع أبشر توظيف هو معهد المباحث العامة والذي أعلن عن نتائج القبول المبدئي لعدد من الرتب العسكرية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولهذا فقد ناشد معهد المباحث العامة جميع المتقدمين إلى الرتب العسكرية (رقيب- عريف- جندي)، التي أعلن عن معهد المباحث العامة من قبل الدخول على موقع أبشر توظيف لمعرفة نتائج القبول المبدئي، ثم طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من داخل أبشر توظيف، وقد طالب معهد المباحث العامة كافة المتقدمين لشغل الرتب العسكرية التي تم الإعلان عنها من قبل القيام بالإجراءات التالية لمعرفة نتائج القبول المبدئي كما يلي:-

* الدخول على ابشر توظيف للاستعلام عن نتائج القبول المبدئي.

* القيام بطباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع.

* تعبئة نموذج طلب الالتحاق وتوقيعه من كافة الجهات المختصة، على أن يتم إحضاره في المواعيد الخاصة بالمراجعة.

الإجراءات والمستندات اللازمة للتقدم في مواعيد المراجعة :-

يجب على من ظهر اسمه ضمن كشوف المقبولين بنتائج القبول المبدئي القيام بإحضار المستندات الآتية :-

إحضار عدد (2) صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

الشهادات الإضافية المطلوبة لشغل الوظيفة.

عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم مع ضرورة إحضار الأصل للمطابقة.

يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة لكل متقدم.

يجب أن يقوم المتقدم بتحميل تطبيق توكلنا وإبراز نتيجته قبل الدخول.

التقيد بكافة الإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من جائحة كورونا.

طباعة إشعار المراجعة وإحضاره أثناء المراجعة.

يجب الالتزام بالموعد المحدد للمراجعة وفي حالة الغياب أو التأخر عن المراجعة فإن الطالب سوف يفقد حقه في استكمال اجراءات القبول والتسجيل.

القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي بالوظائف المعلن عنها.