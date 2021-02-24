يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن خطوات استعلام حساب المواطن 1442، ويمكن الاستعلام عنه من خلال الموقع المخصص الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية، إضافة إلى تحديث بيانات الحساب الخاص بك من خلال الموقع الرسمي، وسنتابع معكم رابط الاستعلام عن الحساب برقم الهوية الخاص بالمواطن، وكذلك موعد صرف الدفعات الجديدة وطريقة معرفة ما إذا كان اسمك قد تم إدراجه في كشوف المواطنين المقبولين في المنحة أم لا، وكل ذلك من خلال موقعنا “ثقفني”.تحديث بيانات حساب المواطن 1442
برنامج حساب المواطن هو برنامج شامل قد أعلنت عنه الحكومة السعودية ليتمكن المواطنين محدودي ومعدومي الدخل من قضاء معيشتهم بشكل أفضل خاصة مع انتشار فيروس كورونا والذي قد أثر تأثيرًا سلبيًا على جميع خدمات الدولة خاصة الاقتصاد العالمي والمحلي، ويمكن أن تحصل على الدعم المادي من الحكومة عن طريق تسجيل حساب المواطن 1442.
- أولًا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.
- الضغط على إضافة تسجيل جديد.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق ورقم الهاتف وغيرهم.
- أضغط على تسجيل وقم بإكمال تسجيل البيانات المراد إدخالها من:
- الحالة الاجتماعية، والصحية، ومدى القدرة على العمل، والمستوى التعليمي.
- حالة السكن والعنوان من حيث المنطقة، والمدينة، والحي والشارع وأيضًا العنوان البريدي.
- إضافة التابعين في حال وجودهما.
- كتابة البيانات الخاصة بالدخل الشهري مثل الحالة الوظيفية، نوع ومصدر ومبلغ الدخل الشهري والسنوي.
- بيانات الحساب البنكي من حيث الرَّقَم وصحة الملكية.
- أولًا قم بالدخول إلى موقع استعلام حساب المواطن .
- النقر على كلمة (التفاصيل) التي توجد بالصفحة الرئيسية.
- من خلال الخطوة السابقة يتم تحديد (تحديث البيانات).
- عقب ما سبق نقوم بالنقر على كلمة (التالي).
- تتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.
- يتم النقر على كلمة (التأكيد) و النقر على كلمة (حفظ).
- بالنهاية يتم النقر على “إرسال”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حساب المواطن” تحديث بيانات المستفيدين والاستعلام برقم الهوية للحصول على منحة حساب المواطن عبر موقع ca.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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