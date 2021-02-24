أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة ابراهيم الحاج

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة ابراهيم الحاجبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى صالح عبده مهدي الحاج عضو اللجنة الدائمة الرئيسية نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر، وإلى اخوانه وأبناء الفقيد ، وكافة آل الحاج بمديرية الجبين بمحافظة ريمة ، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه الاستاذ/ إبراهيم عبده مهدي الحاج بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والعملية التعليمية.

وتطرق الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد وما تحلى به من إخلاص وتفاني فـي خدمـة الوطـن في مجال التعليم وتربية الاجيال.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

