أخبار اليمن : قوى العدوان تصعد خروقاتها في الحديدة

قوى العدوان تصعد خروقاتها في الحديدة
صعدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 211 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 والجبلية ومحاولة تسلل في حيس و34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 310 قذائف و154 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وتضمنت خروقات قوى العدوان غارة لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة وحيس الجبلية والتحيتا والدريهمي .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.
وشن طيران العدوان السعودي غارة على مدينة حرض في محافظة حجة، واستهدف مرتزقته غرب المديرية نفسها بغارة أخرى .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
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