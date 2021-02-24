دمشق تنفي تقريرا عن وصول لقاح صيني للوقاية من كورونا

نفت وزارة الصحة السورية اليوم الأربعاء تقريرا صحفيا أفاد بأن لقاحات صينية وصلت البلاد ويجري توزيعها على المستوى الوطني.
وكانت صحيفة الوطن أفادت في وقت سابق اليوم بأن تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية سيبدأ الخميس، لكنها لم تحدد كمية اللقاحات التي وصلت أو نوعها.
وأبلغ مصدر رسمي في وزارة الصحة رويترز أن التقرير غير صحيح. وأصدرت الوزارة فيما بعد بيانا قالت فيه إنها ستعلن تفاصيل عن اللقاحات غدا الخميس.
وأضاف البيان "وزارة الصحة تؤكد أن كل ما تتداوله بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول أو توزيع جرعاتمن لقاح فيروس كورونا سيتم توضيحه غدا".
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