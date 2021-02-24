بيان سعودي عاجل حول توطين المهن داخل المملكة

رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قيام الفرق التابعة لها بأكثر من 60 ألف جولة ميدانية، خلال شهر يناير الماضي، للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ قرارات التوطين.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن نسبة الالتزام بقرارات التوطين بلغت 96% بشكل عام، حيث كانت منطقة القصيم هي الأكثر امتثالًا بمعدل 99%، تليها منطقة نجران بمعدل 98%، ثم الرياض بمعدل بلغ 97%.
واشارت الفرق السعودية إلى انها تمكنت من ضبط 17,7 ألف مخالفة، أكثرها في منطقة مكة المكرمة بواقع (606) مخالفات، تليها الرياض بواقع (284) مخالفة.
وفي نهاية البيان وجهت الوزارة السعودية نداء عاجلا لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين، مشددة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات على المنشآت غير الملتزمة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق "معًا للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).
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