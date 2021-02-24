بسبب المقاطعة الشعبية.. الواردات التركية إلى السعودية تصل لأدنى مستوى

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية عن انخفاض الواردات التركية إلى السعودية إلى أدنى منذ شهر ديسمبر عام 2020، وذلك عقب دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

ووصل إجمالي الواردات التركية إلى السعودية لـ 50.6 مليون ريال أي ما يعادل 13.5 مليون دولار، وذلك بانخفاض 95% من 1.02 مليار ريال سعودي في ديسمبر 2019، ما يمثل الأنخفاض الأدني منذ بدء المملكة العربية السعودية في تجميع الإحصائيات الشهرية منذ عام 2016.

كما أشارت وكالة الإحصاء التركية إلى انخفاض الصادرات التركية للمملكة العربية السعودية بنسبة 78% في ديسمبر 2020.

ويرجع تفسير الانخفاض إلى انتشار جائحة كورونا والدعوات الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك ردا على الموقف التركي من السعودية خلال الفترة الماضية.