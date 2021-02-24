وزير خارجية لبنان يشارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه باليونان وقبرص

تلقى وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، دعوة من السفيرة اليونانية لدى بيروت كاترين فونتولاكي، لزيارة اليونان في العاشر من مارس المقبل.

واطلع الوزير اللبناني على بعض التفاصيل حول الاجتماع الذي عقد في اثينا وحضره وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر والسعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين وفرنسا.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اللبناني اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية لبنان وقبرص واليونان.

يأتي ذلك فيما اعتصم ناشطون من الحراك المدني في لبنان وأهالي الموقوفين في احتجاجات طرابلس الأخيرة، اليوم الأربعاء، أمام مقر المحكمة العسكرية في المتحف بالعاصمة بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، أن حالات من الغضب سادت بين أهالي موقوفي أحداث طرابلس والبقاع أمام المحكمة العسكرية، بعد قرار تأجيل جلسات الاستجواب التي كانت مقررة اليوم مع الموقوفين وتأجيلها إلى غد الخميس.

وصاحب الاحتجاج، تعزيزات أمنية مكثفة، بعد أن أغلق المحتجون طريق المتحف في الاتجاهين بالأسلاك الشائكة.