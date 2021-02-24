السعودية.. قرار عاجل بشأن سفر مواطني المملكة عبر المنافذ

وافقت السلطات السعودية علي تمكين السعوديات المتزوجات غير السعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.

وبحسب البيان الصادر من مديرية الجوازات السعودية فقد شملت الموافقة أيضًا السعوديين المتزوجين غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

والمحت الجوازات السعودية الي أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.

وأوضحت الجوازات السعودية أن ذلك يهدف لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.