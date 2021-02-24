السعودية.. قرار جديد بشأن الوافدين المنتهية إقامتهم في المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، أن خدمة "نقل تابع منتهية إقامته" متاحة إلكترونيًا من خلال الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تلقت من أحد التابعين، عبر حساب الوزارة على موقع "تويتر" أن إقامته منتهية، ورفع طلب نقل كفالة وتمت الموافقة عليه وسدد رسوم المرافقين.
وتساءل "عن إذا كانت قيمة المقابل المالي لرخصة العمل يتم احتسابها من تاريخ انتهاء الإقامة".
ونوهت الوزارة، ردًا على الاستفسار، بالتأكيد على أنه سيتم احتساب الرسوم من تاريخ النقل.
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