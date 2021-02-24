إريتريا تخرج عن صمتها بشأن الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا

تسلم رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، وذلك خلال لقاء حمدوك، بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار أفورقي، يماني قبراب.

وأكد الرئيس الإريتري في رسالته عمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، معربًا عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مشددًا على تفهم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.

وأوضح أفورقي في رسالته أن إريتريا ليست طرفًا في التوتر الحدودي، مشيرًا إلى أن بلاده تدعو للحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.