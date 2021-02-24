للمرة الأولى منذ 14 عاما.. دخول سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ميناء في السودان

وصلت سفينة النقل السريع التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية الأمريكية "كارسون سيتي" بورتسودان في زيارة لميناء المدينة السودانية.

وبحسب موقع القوات البحرية الأمريكية لأوروبا وأفريقيا، فإن هذه أول زيارة لسفينة بحرية أمريكية إلى السودان منذ إنشاء القيادة الأمريكية في أفريقيا عام 2007، وتسلط الضوء على المشاركة الأمريكية التي تسعى جاهدة لبناء شراكة مغ القوات المسلحة السودانية.

وقال النقيب فرانك أوكاتا، قائد العمليات البحرية في أوروبا وأفريقيا وقائد فرقة العمل 63:"يشرفنا العمل مع شركائنا السودانيين في تعزيز الأمن البحري".

تأتي زيارة "كارسون سيتي" في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا للمشاركة المدنية والعسكرية، السفير أندرو يونج، ومدير المخابرات، اللواء البحري هايدي بيرج، في الفترة من 25 إلى 27 يناير، والتي عززت التعاون المشترك.

قال يونغ:"نحن في لحظة تغير جذري في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، والذي أصبح ممكنًا بفضل جهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيدًا عن إرث النظام السابق". "هذا التغيير الأساسي مكّن الشراكة بين الجيش السوداني والقيادة الأمريكية في إفريقيا من التطور والتوسع."

وأوضح الموقع أنه "قبل الزيارة إلى السودان، عملت كارسون سيتي في البحر الأحمر، وأن وجود كارسون سيتي في البحر الأحمر يساعد على تعزيز السلام والأمن وحرية البحار، وهو دليل على التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار البحري في المنطقة".