ألمانيا توافق على تمديد مهمة قواتها فى أفغانستان لـ10 أشهر

جدة - نرمين السيد - وسيقضى هذا القرار، فى حال كسب دعم البرلمان الألمانى بوندستاغ، بتمديد المهمة الألمانية فى أفغانستان (التى ينقضى تفويضها فى نهاية مارس القادم) حتى نهاية يناير العام المقبل.
ويتواجد فى أفغانستان حاليا نحو 1.1 ألف عسكرى ألمانى، أى ثانى أكبر قوة بعد الولايات المتحدة ضمن عملية "الدعم الحازم" التى أطلقها حلف الناتو مطلع عام 2015.
وجاء هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن وزراء دفاع الحلف فى اجتماعهم ببروكسل لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن مصير مهمته فى أفغانستان.
ويأتى ذلك وسط التوترات المتزايدة حول أفغانستان فى وقت تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة قبل عام بين سلفه دونالد ترامب وحركة "طالبان" فى الدوحة، وهى تقضى بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان فى موعد أقصاه نهاية أبريل القادم.
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